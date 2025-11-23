¤Ê¤¼¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë½Å¤¤¡É¤Î¤«¡©BMW¤¬¼ê¤¬¤±¤¿½éÂå¡ÖMINI¡ÊR50·¿¡Ë¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥È¥è¥¿½éÂå¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤è¤ê¤â200kg¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åª¤ò¼Í¤¿²óÅú¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£B¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¹äÀ­¤ÈÁà½ÄÀ­¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤¬¸÷¤ë½éÂå¡ÖMINI¡ÊR50·¿¡Ë¡×À¸À®AI¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¡¢²óÅú¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ