¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤Ç¼ç±é¡¦¥ê¥à¥ë¡á¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè19²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¼ç±éÀ¼Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌöÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²¬ºéÈþÊÝ¡£11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢YouTube LiveÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¿·¾ðÊó¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Íè·î12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° vol.1¡×¤Ç¤Ï¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥­¡¼¥Ó¥¸