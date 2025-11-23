¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Sony Music¤ÈANIPLEX¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦22/7¡Ê¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØABCÍ½ÁÛ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Â´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¿·¤¿¤ËÉÁ¤­¤ª¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë