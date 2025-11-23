¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³ËÜ°É¡£º£Ç¯¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿Èà½÷¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ã¤¯¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»äÉþ¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦È©¸«¤»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤é½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¤ÏÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤êÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È19ºÐ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç