¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ª¶»¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÈþÇµÎ¤¡£2022Ç¯¤è¤ê¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°³«»Ï¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤­¤¿Èà½÷¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥¹¥È¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÄ¹¤¤µÓ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç