ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø±ê¿ÀÀïÂâ¥´¡¼¥ª¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ùËÜÍ­Èþ¡£2010Ç¯Âå¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°úÂà¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎË»¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤É¤Î»¨»ï¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾¯¤·¤Î´Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤Ï¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤âÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤«