3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢MelodiX!¡×¡Ê11·î17Æü(·î)27:15¡Á¡Ë¤Ø¤Î½Ð±éÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨ÊüÁ÷Åö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡Ë¡£Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®Âç¿¹¡§¤À¤¤¤ÖÅß¤á¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¼ã°æ¡§