¥Ñ¥Ñ¤Ë¤ª¤Æ¤¬¤ß¤«¤¯¤ï▶▶ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à▶▶¤ï¤¬²È¤Î¥Í¥¿Ä¢ ¥³¥ó¥È¤¹¤®¤ë»ÐÄï¤ÎÆü¾ï¤¤¤ÞSNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦nao¤µ¤ó¤Î¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê°é»ù¥Í¥¿¤Î¿ô¡¹¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©8ºÐ¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï²ÈÂ²»×¤¤¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡£¤½¤ó¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤ÊÄï¤¯¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê6ºÐ¡£nao¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Î´¶¾ð¤òÊú¤«¤»¤ë¥×