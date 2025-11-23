²Ö¤ÈÎÐ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂè°ì±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾ÉôÎÐ²½¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖÂè°ì±à·Ý¤ß¤É¤ê¤Î¤Þ¤Á¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤¬»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡ÖÎýÇÏ¶èÎ© »Íµ¨¤Î¹á(¤«¤ª¤ê)¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡Á25Æü(ÌÚ)¤Ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¤ÎÍÅÀº¤ÈÆ°Êª¤Î¥ª¥Õ゙¥·゙¥§2024Ç¯¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¤ÎÍÅÀº¤ÈÆ°Êª¤Î¥ª