¡ÊÂæÆîÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡Ë»ÔÄ¹¤Ï23Æü¡¢¸òÎ®Â¥¿Ê¶¨Äê¤ò·ë¤ÖÀçÂæ»Ô¤Î·´ÏÂ»Ò»ÔÄ¹¤ÈÂæÆî»ÔÀ¯ÉÜ¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£7·î¾å½Ü¤ÎÂæÉ÷4¹æ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÂÐ¤·¡¢ÀçÂæ»Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¾õ¤ò·´»á¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£Î¾»Ô¤Ï2006Ç¯¤Ë¶¨Äê¤òÄù·ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢Äù·ë¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÀçÂæ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢²«»á¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£·´»á¤ÎÂæÆîË¬Ìä¤Ï¡¢»ÔÄ¹½¢Ç¤°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£²«»á¤ÏÌÌ²ñ¤Ç¡¢6·î¤ÎÀçÂæË¬Ìä¤ÎºÝ¤Ë