¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú±ÇÁü¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶Ã¤­¤Î·ü¾Þ¤ÎÂ«´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬Éé¤±¤ì¤Ð²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ³ä¤Î¼èÁÈ¤Ç¡¢Âç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ò·âÇË¡£´ÛÆâ¤¬Âç¤¤¤ËÊ¨¤¯Ãæ¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¬¸ü¤¤·ü¾Þ¶â¡£¡Ö¥ï¥¤¤ÎÇ¯¼ý¤Î1.5Ç¯Ê¬¤¬¡×¤È¤¤¤¦¸ÄÀ­Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¤ÏºÇ½ªÆü¤ËÂç¤­¤ÊÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Á