¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹ËË­¾ºÎ¶¤ò²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¡£ÎòÂå£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¤Ç¤Î±É´§¤Ç¡¢Íè¾ì½ê¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÍâÆü¤ËËÌ¶å½£»Ô¤ÇÆÈ±é²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤ò´ÑÀï¡£¡Ö»Õ¾¢¡Ê°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ë¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤¬¡ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Ë¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ