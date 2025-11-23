女優の志田こはく（21）が23日、スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）の次回予告映像に登場した。第40話にして、同作初の登場となる。 【写真】ついに公開された志田こはくによる「一河角乃」新ビジュアル 「ゴジュウジャー」では、女優の今森茉耶（19）が「一河角乃／ゴジュウユニコーン」役を番組開始当初から担当していた。しかし今月8日