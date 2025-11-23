¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶õ¹Á¤Ï¡¢11·î26Æü¤ÎÁ´½ÐÈ¯ÊØ¤ò·ç¹Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼Á´ÅÚ¤ä¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶õ¹Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥­¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£°ìÉô¤ÎÅþÃåÊØ¤â·ç¹Ò¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñÅª¤Ê¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢6·î½é½Ü¤Þ¤Ç¤Ë18Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼·ÐºÑ¤Ë¤Ï1²¯¥æ¡¼¥íµ¬ÌÏ¤ÎÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£