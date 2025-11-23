¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡ËºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥­¡¼ÅÔÎè²Ú¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢º£µ¨½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¡¢ÃçÂ¼²ÌÇµ¡Ê24¡áPlenus¡Ë¡¢ÆþÃ«¶Á¡Ê20¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢»³¾ëÆà¡¹¡Ê31¡á¥¤¥Á¥±¥ó¡Ë¡¢¹â