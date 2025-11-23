º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö50Âå¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÁ´ºâ»º¤Î500Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤Ù¤­¤«Çº¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤äÏ·¸å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¡ÈÀ¸³èÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡É¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ¶â¤ò´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç