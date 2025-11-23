Ado¤¬¡¢2026Ç¯7·î4Æü¡¢5Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡ä¤È½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ã¤è¤À¤«¡ä¤ò´°¿ë¤·¤¿Ado¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÆü20»þ¤è¤ê¡ÖAdo¤Î¥É¥­¥É¥­ÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¢£¡ãAdo STADIUM LIVE 2026¡ä¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆü