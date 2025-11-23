¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¤¬ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿5ºÐÄ¹ÃË¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¶¯Ç÷¾É¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÂÎ½Å¤¬19?¢ª15?¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿É¤¤²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÎ½Å19kg¢ª15kg¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ÃË11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò