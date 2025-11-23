¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢½é´ü¡¦Ãæ´ü¥¢¥ë¥Ð¥à4¥¿¥¤¥È¥ë¡Øchatmonchy has come¡Ù¡¢¡Ø¼ªÌÄ¤ê¡Ù¡¢¡ØÀ¸Ì¿ÎÏ¡Ù¡¢¡Ø¹ðÇò¡Ù¤ò¥¢¥Ê¥í¥°²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼ ²èÁü¥¢¥Ê¥í¥°²½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Greg Calbi¡ÊSTERLING SOUND¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤Ä´À°¤ò»Ü¤·¡¢Ì¾¾¢¡¦ËÌÂ¼¾¡ÉÒ¡ÊMIXIER¡ÇS LAB¡Ë¤¬¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎA¼°¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é