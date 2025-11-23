¶å½£»°Âçº×¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÈ¬ÂåÌ¯¸«º×¡×¤Ï23Æü¡¢º×¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¿À¹¬¹ÔÎó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤­Ìó400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÈ¬ÂåÌ¯¸«º×¤Ï¡Ö¿À¹¬¹ÔÎó¡×¤ÇÈ¬Âå¿À¼Ò¶á¤¯¤ÎÅÖºê¤Î²Ï¸¶¤Ë»â»ÒÉñ¤ä³ÞËÈ¡¢¿ÀÇÏ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¡Ö¥¬¥á¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥«¥á¤È¥Ø¥Ó¤¬¹çÂÎ¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÀ¸¤­Êª¡Öµµ¼Ø¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÍ¦ÁÔ¤ÊÉñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¤Ï16Ëü¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£