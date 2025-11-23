元TBSアナウンサーの進藤晶子（54）が11月12日、自身のインスタグラムを更新し、同局の1期先輩に当たる雨宮塔子（54）との2ショットを公開した。 【写真】進藤晶子のインスタグラム＠shindo_masakoより 「尊敬する先輩と」と題して、レストランでの画像を掲載。2人とも満面の笑みを見せている。 「私、幸せそう～」と自身でも“いい笑顔”評価。「お料理の写真撮るのも忘れあっという間の4時間半でした。」