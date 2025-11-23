¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯11·î24Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ä¥­¤¬¥À¥¦¥ó¡£¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£11°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿·¤·¤¤¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤­¤ÊÆü¡£º®Íð¤ò¾·¤¯¤«¤â¡Ä¡Ä¡£10°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸«±É¤òÄ¥