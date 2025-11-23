ÇÐÍ¥Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÉö¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡¢12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹­¾ì¡×2¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Ê¡»Î¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤­¤Ê¤ê´ØÀ¾ÊÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤ï¡Á¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Ê¡¸¶¤Ï¡ÖÂçºå¥á¥Ã¥Á¥ã¡¢¹¥¤­¤ä¤Í¤ó¡£¤Û¤ó¤Þ¡¢Íè¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ï¡Á¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡×¤ÎÆ±Ì¾¶Ê¤ò