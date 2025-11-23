¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Î23Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥×¥í¤¬»È¤¦ÁÝ½üÆ»¶ñ¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤É13¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢À¶ÁÝ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁàºî¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤ÎÁÝ½üË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø4Ç¯À¸¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤¿¤¤¡×¼çºÅ¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£