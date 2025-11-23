µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¼çÌò¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤¬ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÞ¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ê¡£¼ä¤·¤¤¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¿´¶­¡£¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó