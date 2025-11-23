µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ê¡Ä¡£¼ä¤·¤¤¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤¬Íè¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¶¦¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î¡È¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆü¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸ùÀÓ¤ò¤¿¤É¤ëÇØÈÖ¹æ7¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡¢µð¿Í