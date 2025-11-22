¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¸¶ºî¤¬Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Éô¿ô1300ËüÉôÆÍÇË¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¤·¡¢3rd season¤âÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ4th season¤¬2026Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¦¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡×¤ò¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡üºîÉÊ¾ð