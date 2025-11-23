23Æü¸á¸å¡¢ÊÆÂô»Ô¤Î½»Âð¶á¤¯¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬½ÐË×¤·¡¢»Ô¤Ï¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÎÈ¯Ë¤¤Ç¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÊÆÂô»ÔÆî¸¶ºûÌîÄ®¤Î½»Âð¶á¤¯¤ÇÂÎÄ¹85¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÀ®½Ã¤Ç¡¢¥«¥­¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æî¸¶ÃÏ¶è¤Î½»Âð¶á¤¯¤ò×Ñ×Ë¤·¡¢µïºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ï¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢23Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤¬È¯Ë¤¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Ï¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÂô»ÔÆâ¤Ç¤Î¶ÛµÞ½Æ