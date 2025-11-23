¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Î¤­¤ç¤¦¡¢¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç18.4ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç18.3ÅÙ¤Ê¤É11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¶ÂØµÙÆü¤Î¤¢¤¹¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤¬Âç¤­¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£