¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×Í©Îî¤¬¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÍ©Îî¤Ë¤Ï¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¤ÎÉ×¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Áø¶ø¤·¤¿Í©Îî¤¿¤Á¤äÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¡²è¡ØÉ×¤Î¸«¤¿Í©Îî¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢ª¡ØÉ×¤Î¸«¤¿Í©Îî¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¢£²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼¡¤Ø¡ª¡¿É×¤Î¤ß¤¿Í©Îî8Á°ÊÔ_P12¢£²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼¡¤Ø¡ª¡¿É×¤Î¤ß¤¿Í©Îî8Á°ÊÔ_P13¢£²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼¡¤Ø¡ª¡¿É×¤Î¤ß¤¿Í©Îî8Á°ÊÔ_P14¢£²èÁü¤ò