¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÏÂÊ¿¸ò¾ÄÃ´ÅöÆÃ»È¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Î¤¿¤á¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£