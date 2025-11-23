¿ë¤ËÈá´ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ã¼ê½÷»Ò²¦¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï·à¡£Ãç´Ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥È3¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÁá¡¹¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²èÌÌ³°¤«¤é¡È½³¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡ÉÍýÉÔ¿ÔÎ¢ÀÚ¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½ºß29ºÐ¤Î¥Æ¥¤¥¿¥à¡¦¥Ñ¥¯¥¹¥ê¡¼¤À¡£2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢²ø´ñÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ò¼êÃæ¤Ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö10·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNXT ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¦¥Ï¥Ü¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏNXT½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥·¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤òÇË