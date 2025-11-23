¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú±ÇÁü¡Û²ÖÆ»±ü¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÉÕ¤±¿Í¤Î´¶Æ°¸÷·Ê´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬3ÇÔÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤â·âÇË¤·¡¢ËëÆâ½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤Î²÷µó¡£21ºÐ¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É¤¬Àï²Ò¤Î¸Î¶¿¤«¤éÍèÆü¤·¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯È¾¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¾¸å¡¢²ÖÆ»¤ò°ú¤­¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÉÕ¤±¿Í¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥°¡£ÎÞ¤Ç¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤Î´é¤ò¤·¤¿ÉÕ¤±