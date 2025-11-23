23Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ç74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¼«Âð¤ÎÄíÀè¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÉé½ý¤·¤¿¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤ÎÄíÀè¤Ë¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬ÆÍÁ³¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿ÃËÀ­¤ÎºÊ¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï´é¤ä¾åÈ¾¿È¤ò¥±¥¬¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±