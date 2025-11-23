¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò³«ºÅ¡£Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¹â¶¶Í³¿­¤µ¤ó¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°µð¿Í´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â£¤é¤ì¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤éÌÁÍ§¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ÈÇ®¤¤ÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÌîÁª¼ê¤Ï2009Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í16Ç¯¤Ç1651»î¹ç½Ð¾ì¡¢1512°ÂÂÇ¡¢163ËÜÎÝÂÇ