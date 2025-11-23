¥é¥°¥Ó¡¼¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÁáÂç¤¬·ÄÂç¤ò49¡½21¤Ç²¼¤·¤Æ5¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£12·î7Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯5¾¡1ÇÔ¤ÎÌÀÂç¤ÈÍ¥¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÁáÂç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î²¤½£±óÀ¬¤ËÅÓÃæ¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿FBÌðºê¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤ò35¡½7¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤â¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¥«¡¼À¶¿å¤Î4¥È¥é¥¤¤ò´Þ¤á¡¢·×7¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£·ÄÂç¤Ï3¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£