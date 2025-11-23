Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï23Æü¡¢GK°ÂÆ£½Ù²ð¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß35ºÐ¤Î°ÂÆ£¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2011Ç¯5·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø1Ç¯´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸å¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥µ¥ÖGK¤È¤·¤ÆÌò³ä¤òÁ´¤¦¡£17Ç¯´Ö¡¢¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È