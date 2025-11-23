¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 23Æü¸áÁ°¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¼Ö¤¬²£Å¾¤·¡¢²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿48ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢³ÆÌ³¸¶»Ô±­¾Â»°¥ÄÃÓÄ®¤Î¡Ö´ôÉì¼ÖÂÎ¹©¶È¡×¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤«¤é¡ÖÃËÀ­¤¬¼Ö¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤êÌó30Ê¬¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»Ô¤Î²ñ¼Ò·Ð±ÄÅÄÃæÇ¦¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£