¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFURFUR¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡É¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¡£11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÅìµþ¡¦¿·½É¥ë¥ß¥Í2Å¹¤È¿ÀÆàÀî¡¦¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹¤Ç¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ00Ê¬¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤â¡ªÁ´14·¿¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ°ìÍ÷¢£Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×