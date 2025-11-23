±ø¤ì¤äÍð¤ì¤¿Ä¹È±¡¢½ý¤òÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ(50)¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç?·ãÊÑ?¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤éÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿»ÎÂ²¤¿¤Á¤¬¡¢ÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë»¦¤·¹ç¤¦¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¡¢Åìµþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë»þÂå·à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç±é¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬±é¤¸¤ë