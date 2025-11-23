ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè37Àá¤Ï11·î23Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÂÐÀï¡¢0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ£»Þ¤Ï¤³¤ì¤Ç¥êー¥°Àï7»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢J2»ÄÎ±¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè37Àá¡áÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«ー¾ì¡§8,380¿Í¡Û Æ£»ÞMYFC0(0-0,0-0)0¥µ¥¬¥óÄ»À´ ¡ãÆÀÅÀ¼Ô¡ä ¡ÚÆ£¡Û¤Ê¤· ¡ÚÄ»¡Û¤Ê¤·