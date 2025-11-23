¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢ABEMAÆÈÀê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È(C)AbemaTV,Inc.¡ûÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ï?2026Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖWBC¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Æ¹ñ