²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬£²£³Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ËÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£°¦¸¤¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÄí¤ò¶î¤±²ó¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥È¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ªÃã¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄí¤òÄ¯¤á¤ë¥¿¥¤¥×¥ë¥ó¤È¥Ó¥Ó¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤Íî¤ÁÍÕ¤¬ºÌ¤ë¹­Âç¤ÊÄí¤ò¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°¦¸¤¤¿¤Á¤¬Áö¤ê²ó¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÍ·¤ó¤À¸å¤ÎÄí¤Ç¡¢¹©Æ£¤¬¡Ö¤¦¤ï¤ï¡Á¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¡Ä¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¡Ö¤¢¡Á¤¢¡¢¥Þ¥¸¤«¡Á¡¢¥À¥á¤À¤³¤ê¤ã¡×¤Ê¤É¤È°¦