¤­¤ç¤¦¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¹­Åç¸©Åì¹­Åç»Ô¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¾å¤ê¤Ç¡¢¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢8¿Í¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½50Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤«¤é6¥­¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¼Ö7Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬µ¯¤­¡¢6¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ï½Å½ý¤Ç¡¢5¿Í¤Ï·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢1·ïÌÜ¤Î»ö¸Î¤Î¤¢¤È¤Çµ¯¤­¤¿½ÂÂÚ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2·ïÌÜ¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£