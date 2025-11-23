¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¸µÂç´Øµ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤¬ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç¤Î»°¾ÞÈ¯É½¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£°úÂà¤«¤é¤½¤Î·ã¥ä¥»¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ«Àî¿ÆÊý¡£º°¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÈ±·Á¤Ç»°¾Þ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤òÍÈ¤²¤ë»Ñ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤Ï³§Ìµ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÌ«Àî¿ÆÊý¡×¡¢¡Ö¤·¤«¤·Ì«Àî¿ÆÊý¡¦¡¦¡¦¤â¤Ï¤ä°ìÈÌºÎÍÑ¤Î»öÌ³¿¦°÷¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤ß¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Ê