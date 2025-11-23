NTTÀ¾ÆüËÜ¡¢Âçºå¥¬¥¹¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢Âçºå»Ô¤¬¼çºÅ¤·¤Æ23Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¡ÖGOSANDOÆî¹ÁÌîµå¾ì¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤â»²²Ã¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤é5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿NTTÀ¾ÆüËÜ¡¦À®À¥æû¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤é¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¡£