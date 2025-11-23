±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦ Ìý°æµµÈþÌé»á¤¬¤­¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡õÉâ½êÈôµ®¤é¤â¶Ã¤¬¤¯¡ª°ÛÎã¤Î±§Ãè¤ÈÃæ·Ñ¢ªµ®½Å±ÇÁü¤ò¸ø³«º£¤òºÌ¤ë¸½Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿ØÁ´°÷¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÌä°ìÅú¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤éËÜ²»¤ä³Ø¤Ó¤ò°ú¤­½Ð¤¹ÏÃÂê¤Î´ë²è¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î±§Ãè¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿JAXA