¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡ËÍ¼Êý¡¢¹áÀî¸©±§Â¿ÄÅÄ®¤Î¹ñÆ»11¹æ¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å6»þ15Ê¬¸½ºß¡¢ÆéÃ«ÅìÉÕ¶á¤Ç0.6km½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£