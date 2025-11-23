ÊÆÂô»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»ÔÆî¸¶ºûÌîÄ®ÃÏÆâ¤Ç¤­¤ç¤¦¸á¸å1»þ¤´¤í¤«¤é¥¯¥Þ1Æ¬¤¬µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÆÂô»Ô¤Ï¸á¸å£³»þ£µ£¹Ê¬¤Ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½£¸£µ¥»¥ó¥Á¡£ÊÆÂô»ÔÆâ¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£