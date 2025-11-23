卓球の「WTTスターコンテンダー・マスカット」は22日、女子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング23位の木原美悠（個人）が同21位の朱芊曦（韓国）と対戦。ゲームカウント4－1で勝利し、優勝を果たした。日本勢との同士討ちに連勝するなど、厳しい戦いも潜り抜けて頂点に立った木原。WTTの公式サイトや公式Xも、21歳の戴冠を称えている。 ■大藤&横井らとの優勝争い制する 今大会、第7シ&